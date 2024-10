Nick Kyrgios es uno de los tenistas más mediáticos del circuito. Sin embargo, las lesiones le han mantenido alejado de las pistas durante más de un año. El último encuentro oficial del australiano data de junio de 2023 en el torneo de Sttutgart donde cayó en primera ronda.

Afortunadamente para Nick, su vuelta está cada vez más cerca y asegura que volverá con objetivos más grandes: "Sigue habiendo algo que me mantiene conectado con el tenis. He sido capaz de vencer prácticamente a cualquier persona que se ha enfrentado a mí, vencí a los mejores jugadores de la historia".

"He sido finalista de Grand Slam, campeón en dobles de Grand Slam, he ganado muchos títulos y mucho dinero. Pero lo único que tengo en mente ahora mismo es ser campeón individual de un torneo de Grand Slam. Sería lo único que me permitiría callar la boca a mucha gente. Esa es mi gran motivación", afirmó Kyrgios en la 'BBC'.

El polémico deportista también ha hablado sobre su pasado en el tenis y de algunos episodios que no le dejaron en buen lugar: "Me etiquetaron de chico malo porque me salí de la normalidad del tenis. Pensaban que era una especie de asesino, pero creo que ahora la gente me ve ya de otra manera".