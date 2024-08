El doble positivo de Jannik Sinner ha provocado muchas reacciones en el mundo del tenis. Toni Nadal, el que fuera entrenador de Rafa Nadal, defendió al serbio después de que no fuera sancionado por la Federación Internacional y ahora Nick Kyrgios ha reaccionado muy enfadado.

Esto dijo Toni sobre el positivo del italiano: "Para mí está totalmente claro que el tenista italiano no quiso cometer ninguna infracción ni quiso buscar ninguna ventaja sobre el resto usando sustancias prohibidas...".

"Conozco a Sinner a la perfección y puedo decir sin lugar a equivocaciones que es uno de los jugadores más sanos y que mejor sabe manejar las cuestiones de salud dentro de todo el circuito profesional. Para mi es impensable que hubiera podido hacer algo así", dijo el que fuera entrenador de Rafa durante muchísimas temporadas.

Y Nick Kyrgios no se ha callado y ha cargado duramente contra Toni. No entiende esa férrea defensa y cree que con él no habría pasado: "Si hubiera sido yo, ¿Creéis que Toni Nadal me habría defendido? Los jugadores saben que yo no hago trampas. Ridículo...".

Y hay más. Porque Kyrgios ha sido muy duro con Sinner: "Si das positivo en dos ocasiones por una sustancia prohibida te deberían de inhabilitar dos años. Tu actuación se puede mejorar. ¿Un masaje? Sí claro...".