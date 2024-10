Cuando Rafa Nadal se despida por completo del tenis, Novak Djokovic será lo único que quede de la mejor generación que ha existido en la historia de este deporte. Las despedidas de Roger y Rafa hacen que el serbio se quede como el único representante en activo del 'Big Three'.

A sus 37 años, parece que la retirada de 'Nole' está cada vez más cerca. Sin embargo, el serbio se ha encargado de tranquilizar a todos los aficionados al tenis: "Quizás algunos crean que me debo retirar con el oro olímpico, en lo más alto. Otros, por el contrario, creen que debo seguir mientras sea candidato a los Grand Slams. Me inclino por lo segundo. Quizás cambie de parecer pronto, pero ahora siento que quiero seguir".

"Lo siento por los que quieren que me retire, pero todavía me queda un tiempo más. En mi interior todavía siento que tengo algún Grand Slam más por ganar. Eso es lo que me empuja a seguir, sentir que todavía puedo hacerlo, además de jugar la Copa Davis por Serbia. Además, el tenis sigue siendo mi mayor altavoz para compartir los mensajes que más me interesan", confesó el serbio en rueda de prensa.

Djokovic asegura que aún tiene gasolina de sobra para seguir compitiendo en lo más alto del tenis mundial. El serbio llegó hace pocas semanas a la final del Masters 1.000 de Shanghái y solo un imperial Sinner pudo con él lo que demuestra que nivel aún tiene para competir por títulos.