Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Indian Wells y se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor, que se ha rendido a su tenis. En declaraciones a 'Punto de Break' se muestra pesimista con respecto a sus opciones en el partido.

"Disfruto mucho de estos partidos, de los grandes estadios, de los momentos donde puedo enfrentarme contra estos muchachos. Prefiero jugar en la Pista 1 que en la Pista 7, aunque no siempre es buena señal jugar en la Pista 1, pero me encanta el reto de competir contra los mejores", ha expresado el tenista.

Asegura que es uno de los más completos del circuito: "Tiene todos los golpes, no se me ocurre ningún golpe que no tenga en su arsenal, los tiene todos. Creo que en el terreno físico es increíble, además de estar muy avanzado mentalmente para la edad que tiene".

"No puedo decir ningún punto débil respecto a su juego, ya lo demostró durante estos dos últimos años, le enseñó al mundo entero por qué es uno de los mejores jugadores del circuito actualmente", recordando el US Open y cómo logró el número 1 del mundo.

"Es puro talento, ni siquiera es buena compararlo con otra joven joven, porque él está a otro nivel", sentencia Griekspoor. Ambos ya se enfrentaron en Wimbledon el año pasado, con victoria del murciano.

Horario y dónde ver

El partido se disputa en la madrugada del lunes al martes a partir de las 3.30 (hora española) y se podrá seguir en 'Movistar'.