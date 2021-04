A Srdjan Djokovic, padre de Novak Djokovic, es habitual verle metido en charcos. Sus declaraciones siempre son polémicas porque van acompañadas de críticas a los rivales de su hijo, normalmente Roger Federer y Rafa Nadal.

Para el primero, el suizo, ha ido la última en una entrevista a 'Ace at Eleven': "Hace unos 15 años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él".

"Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre", critica duramente al veterano tenista.

Una entrevista en la que ha vuelto a insistir que no se es justo con Novak. "Es obvio que los medios extranjeros no tienen la mejor opinión de nosotros y que les molestamos constantemente. Si te digo la verdad, no quiero ser parte de su mundo retorcido", afirma.

Y continúa: "Lamento que no les guste Novak. Solo digo la verdad, ¿qué debo hacer? Difaman tanto y dicen tantas cosas repugnantes de él que es increíble. Mis respuestas son mucho más nítidas en comparación por cómo tratan a este gran campeón que no volverán a tener en este mundo".

Por otro lado, destaca cuál es el punto "más fuerte" de su hijo, algo que él ha adquirido con el tiempo: "Novak sacó lo mejor de mí y de mi esposa. De mí adquirió el coraje y la valentía, y de su madre, calma y compostura. Cuando se encuentra con una pared, se detiene y piensa, mientras que yo me doy de cabeza hasta desmayarme".