La osada sentencia de una leyenda sobre Alcaraz y Sinner: "He visto a Federer y a Nadal..."

Mucho se está hablando en las últimas horas sobre cuál ha sido la mejor final de la historia del tenis, y parece haber un claro 'top 3': Wimbledon 2008 con Nadal y Federer, Australia 2012 con Rafa y Djokovic y Roland Garros 2025 con Alcaraz y Sinner.

Carlitos aseguró que la primera en la hierba londinense es sin duda la que más huella ha dejado, pero hay quien difiere del murciano.

Es el caso de una leyenda como Mats Wilander, ganador de siete Grand Slams, que en declaraciones a 'TNT Sports' ha afirmado que la del pasado domingo es sin duda la mejor.

"He visto a Federer y a Nadal jugar grandes finales, pero nada se me acerca a esto. Pensé 'esto no es posible' están jugando a un ritmo que no es humano", ha explicado en una osada sentencia.

"El nivel al final fue absolutamente ridículo. No puedo creer que vayamos a tener esta rivalidad. Han llevado nuestro deporte a otro nivel", ha añadido.

De hecho, el nórdico asegura que lo que vimos en la Philippe Chatrier supera a lo mostrado por el 'Big Three' durante 20 años.

"Nunca pensé que diría eso después de los tres grandes, Roger, Rafa y Novak, pero en realidad es más rápido que nunca y a un nivel que cuesta creer que puedan hacerlo", ha zanjado. ¿Poca memoria o realidad?