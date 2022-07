El próximo Grand Slam, el US Open, se jugará en Nueva York entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre y por el momento no contará con el campeón de Wimbledon, Novak Djokovic. Es obligatorio para entrar en Estados Unidos que los extranjeros estén vacunados contra la COVID-19 y el serbio ni lo está ni tiene intención de hacerlo, como ha dicho en reiteradas veces.

Es por ello que, ante la posible ausencia del serbio, sus fans han iniciado una campaña para recoger firmas y que así el gobierno estadounidense permita a Djokovic jugar el US Open.

Esta iniciativa comenzó el pasado mes de junio y a día de hoy la petición cuenta con más de 12.000 firmas que van en aumento.

"No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir a Djokovic jugar el US Open 2022. El gobierno de Estados Unidos y la asociación de tenis de los Estados Unidos deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores americanos no vacunados pueden jugar, Djokovic como una de las leyendas del deporte debe jugar", explica la iniciativa.

¿Se repetirá lo de Australia?

El serbio no pudo jugar el Open de Australia el pasado mes de enero por el mismo motivo: no estar vacunado. Parecía que tampoco iba a poder jugar Roland Garros, aunque finalmente sí, donde cayó eliminado por Rafa Nadal en cuartos de final.

Wimbledon también pudo jugarlo y se proclamó campeón del torneo británico tras vencer en la final a Nick Kyrgios.

La carrera por ser el tenista con más Grand Slam

El año 2022 empezó con un triple empate de Grand Slam entre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Nadal este año se ha hecho tanto con el Open de Australia como con Roland Garros, situándose el primero en el podio con 22 Grand Slam. Djokovic, al ganar Wimbledon se sitúa con 21 y quiere más.

Por su parte, Roger Federer lleva sin jugar desde agosto de 2021 por una lesión, aunque se espera que el suizo vuelva pronto a las pistas y vuelva a su mejor nivel.