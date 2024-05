Tras debutar con victoria en el Masters 1000 de Roma después de remontar a Zizou Bergs, Rafa Nadal ha comparecido en rueda de prensa.

Además de asegurar que se va a "forzar" asumiendoel riesgo de "romperse" y no estar en Roland Garros, el manacorí ha tenido una especial mención a la remontada del Real Madrid ante el Bayern de Múnich este miércoles.

El ganador de 22 Grand Slams tiene claro que no se trata de "suerte": "Es verdad que en el momento piensas que has tenido suerte, pero cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte".

"Estar cada año ahí es cuartos, semifinales y finales para competir con los mejores yo creo que es algo muy complicado", ha añadido.

De hecho, solo pone a un equipo cerca del conjunto blanco: "Es el único equipo que a día de hoy lo ha conseguido junto al City, pero a un nivel diferente porque el Madrid lleva mucho más tiempo".