Ya lo dijo Rafa Nadal tras caer eliminado en el Mutua Madrid Open: solo jugará Roland Garros si se encuentra en condiciones de competir por su 15ª Copa de los Mosqueteros.

Para ello, deberá dar el máximo en el Masters 1000 de Roma, donde este jueves ha debutado con victoria ante Zizou Bergs.

En rueda de prensa, el balear ha dejado claro que esta es la prueba final para saber si estará o no en Roland Garros.

"Llega el momento donde debo intentarlo y dar mi 100%. Tengo que perder el miedo que tenía", ha señalado.

"Roland Garros es en tres semanas y tengo que forzar mi cuerpo para prepararme de cara a lo que me viene", ha explicado.

"Molestias tengo siempre, la cosa es si me limitan o no. De alguna manera me limitan, pero tengo que intentar que no. Tengo que quitarme ese miedo a romperme. Tengo que forzar y probarme. Si me rompo, me rompo. Mala suerte. Ese es el objetivo de esta semana", ha zanjado.

Este sábado, Nadal se enfrentará en segunda ronda a Hubert Hurkacz, número 9 del mundo y uno de los mejores sacadores del circuito.