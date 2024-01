Carlos Alcaraz debuta este martes en el Open de Australia contra Richard Gasquet. El asalto al que podría ser el tercer grande de su carrera. Eso sí, siempre con el permiso de Novak Djokovic, número uno del mundo y gran favorito al título.

El murciano contará con nuevo entrenador ante la ausencia de Juan Carlos Ferrero: Samuel López. Su nuevo preparador asegura que es el mayor talento que ha visto en muchos años y que tiene muchos puntos fuertes por explotar. Así lo ha asegurado en 'Marca'.

Dice que "sin duda" es el mayor talento que ha visto crecer: "A veces Juan Carlos me preguntaba si yo veía que le pegaba tan fuerte a la bola y yo le contestaba siempre que no hay nadie que tenga la velocidad en el golpeo de Carlos...".

"Su aceleración combinada con su magia. Hace cosas y las asimila de una forma increíble. A veces calentamos con tiros entre las piernas y Juan Carlos me dice: no hagas más que luego lo va a repetir en los partidos. Tiafoe es parecido, pero no igual", explica López.

Su comunicación con Ferrero es "diaria". Porque el trabajo de Carlitos continúa con su rutina de siempre: "Solemos hablar el día antes cuando ya sabemos con quién va a jugar. Claro que hay que tener en cuenta los puntos fuertes del contrario, pero con Carlos lo más importante es que se concentre en sí mismo".

El curso pasado, en el torneo de Queen's, López también dirigió a Alcaraz y salió campeón. Lo recuerda... y también Miami: "Yo intento ayudar. Lo de Queen's fue una experiencia increíble. Carlos venía de estar unos días de vacaciones. Una semana antes empezamos a hacer movimientos y desplazamientos en la hierba de la academia".

"El primer día en Queen's casi nos vamos a casa, pero con el paso de los días fue sacando esa calidad que tiene, que le sale natural. Fue bonito...", sentencia Samuel López.