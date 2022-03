Novak Djokovic respira tranquilo. Porque a pesar de su negativa a ponerse la vacuna contra el coronavirus, sí podrá participar en el siguiente Grand Slam de la temporada: Roland Garros.

Este jueves el gobierno de Francia ha confirmado que a partir del 14 de marzo ya no será obligatorio el pasaporte Covid en el país. Por lo tanto, el actual número 2 del mundo podrá acceder a tierras francesas y participar en el torneo donde reina Rafael Nadal desde hace más de una década.

Precisamente el serbio no había podido participar en el Open de Australia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Accedió al país, pero fue deportado por las autoridades australianas al no estar vacunado y no contar con las exenciones que entregaba el torneo a los tenistas que hubieran pasado la enfermedad en los últimos meses.

Allí reinó un Rafa Nadal que es en estos momentos el tenista con más Grand Slams de todos los tiempos: 21. Una carrera que se le podría complicar a Djokovic en caso de seguir sin vacunarse. Porque sí podrá estar en París, pero con la legislación actual no podrá hacerlo ni en Londres para Wimbledon ni en Nueva York para el US Open.

El torneo en tierras parisinas arranca el 22 de mayo y la final se disputará el 5 de junio. Allí espera estar un Djokovic que quiere seguir en la pelea por ser el tenista con más grandes de la historia. Y sabe que París es territorio Nadal.