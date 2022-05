Se restan los días para el debut de Novak Djokovic en el torneo de Madrid. El tenista, que ya ha comenzado la preparación para Roland Garros, no olvida lo ocurrido en Australia cuando fue expulsado del país por no estar vacunado contra el coronavirus.

En declaraciones recogidas por 'EFE', asegura el serbio que todavía está afectado por aquello: "Nunca he vivido algo así a lo ocurrido a principio de año. No sabía cómo iba a afectarme. Todavía me afecta mentalmente".

"No tanto como en los primeros meses del año porque cuanto más juego más cómodo me siento. Tuve que afrontar muchas cosas mentalmente", dice el número uno del mundo.

"Estoy feliz de haber vuelto y jugar torneos y de tener un calendario claro de donde puedo jugar", detalló antes de dirigirse a Madrid, torneo que también disputará Rafa Nadal.

Con respecto a Wimbledon y la prohibición de que participen los tenistas rusos y bielorrusos, Djokovic se mostró contrario: "Espero que la ATP mire la situación y tome medidas".

"Guardando las distancias, yo mismo he pasado por algo similar este año. Sigo sin apoyar la decisión de Wimbledon, creo que es injusta, pero es lo que hay. Tienen la potestad de tomarla", concluyó.