En la inauguración de la Laver Cup Praga 2017, el mundo del tenis presenció un momento histórico: Roger Federer y Rafa Nadal, los jugadores con más Grand Slams de la historia en aquel momento, formaron pareja en dobles.

Tras protagonizar finales, duelos legendarios y repartirse la mayoría de títulos, era la imagen más esperada... y esa instantánea se podría repetir el próximo año.

Con motivo de la presentación de la Laver Cup en Boston, Nadal ha aprovechado para proponerle al suizo formar de nuevo pareja en la próxima edición, que será en el O2 Arena de Londres del 23 al 25 de septiembre.

A través de una publicación en sus historias de Instagram, el manacorí ha dejado la pelota en el tejado de Roger, que no ha podido participar en el torneo esta temporada debido a que aún arrastra la lesión de rodilla que surgió tras su derrota ante Hubert Hurkacz en Wimbledon el pasado mes de julio.

Baja también en el próximo Open de Australia, Federer asegura que no tiene prisas por volver: "No estaba ni cerca de lo que quería estar para volver al más alto nivel. Lo intenté todo pero al final fue demasiado. Ahora iré paso a paso. Primero intentaré volver a caminar bien con esta pierna, luego a correr adecuadamente y entonces me probaré con los pasos laterales y el trabajo de agilidad y, por último, volveré a las pistas de tenis".

"Pero esto me llevará unos cuantos meses y veremos cómo están las cosas en algún momento del año que viene. Necesito tomarme mi tiempo. No quiero arriesgar ahora. También es por mi vida. Quiero asegurarme de que puedo hacer todo lo que quiera después del tenis. No tomaremos riesgos, así que ahora estoy en un buen lugar. Creo que lo peor se ha quedado atrás", ha añadido desde Boston.