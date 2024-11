Murray recuerda anécdotas con Rafa Nadal: "Te he visto destrozar mandos de la Play..."

Fernando Alonso, Andrés Iniesta, Roger Federer, Novak Djokovic... grandes figuras del deporte han dedicado bonitas palabras a Rafa Nadal tras la retirada del mejor tenista español de la historia.

Andy Murray, el cuarto en discordia tras el manacorí, el suizo y el serbio, también ha querido rendirse ante el ganador de 22 Grand Slams.

Lo ha hecho a través de un vídeo: "Hola, Rafa. Quería darte la enhorabuena por tu increíble carrera. Soy un gran fan tuyo y ha sido increíble verte, entrenar contigo y tener la oportunidad de competir contigo todos estos años desde que nos conociéramos con 13 o 14".

"La pasión y la intensidad con la que jugaste es algo a lo que todos los jugadores deberían aspirar y lo que todos los aficionados recordarán de ti", ha añadido.

De Rafa destaca su "humildad, trabajo duro y respeto para todos: "Eres probablemente el único tenista que nunca ha tirado su raqueta".

Eso sí, no era el caso cuando perdías a la PlayStation: "Te he visto destrozar mandos en habitaciones de hotel de todo el mundo".

"I've seen Rafa throwing PlayStation controllers around hotel rooms all over the world" 🎮

A cute anecdote from @andy_murray about his good friend and PES rival @RafaelNadal#DavisCup#GraciasRafa#nadalpic.twitter.com/BexHOEP7EA