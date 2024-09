Tras anunciar su renuncia a participar en la Laver Cup y con el Six King Slam como único evento confirmado con la duda de si jugará o no la Copa Davis en Málaga, existe mucha incertidumbre en torno al futuro inmediato de Rafa Nadal.

¿Está viviendo su última temporada en activo?, ¿se dará una nueva oportunidad en 2025? Muchas voces le piden al manacorí que siga, pero otras creen que ha llegado el momento de dar un paso al lado.

Es el caso de Garbiñe Muguruza, que se retiró el pasado abril a sus 30 años. En declaraciones a 'tennis.com', la hispanovenezolana le ha puesto a Rafa su ejemplo.

"Yo estaba totalmente preparada. La vida me estaba mandando señales físicas y yo estaba deseando llegar ya al próximo capítulo", ha arrancado.

La exnúmero 1 del mundo le aconseja a Nadal que se centre en su familia: "Nadal también está muy preparado. Su cuerpo, su mente, todo... ¡Es hora de disfrutar también de su hijo! Lo veo sonriendo todo el tiempo con su bebé y yo pienso: '¿Por qué sigues en la pista? Vete a casa, coge el barco, vete a Mallorca'. Creo que lo dio absolutamente todo".

De hecho, Muguruza ha desvelado que el propio Rafa Nadal le dijo en los Premios Laureus que esta era su última temporada.

"Me dijo: 'Este es mi último año', pero no compartió nada más. Y yo no quiero hacerle preguntas personales", ha zanjado la extenista.