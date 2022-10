Hace tres semanas, el tenista francés Corentin Moutet estuvo a punto de pelearse con Adrian Andreev al finalizar un partido de los octavos de final del ATP Challenguer de Orleans. En aquel encuentro, ambos se empujaron y encararon y el juez de silla tuvo que bajar para separarlos y rebajar la tensión.

Ahora, Moutet a vuelto a formar parte de un episodio polémico en mitad de un partido, y por el que se llevó la pitada del público presente. El francés se enfrentaba a Luca Nordi en el ATP 250 de Nápoles, que había ganado el primer set.

En el segundo set iban empate a seis, por lo que en el tie-break la tensión era máxima. Fue entonces cuando en el primer punto del tie-break, Nordi llega a una bola muy ajustado, haciendo que al devolverle la pelota a Moutet, este tuviera el punto asegurado.

Sin embargo, aquí es dónde llega la polémica. Moutet amagó con rematar pero en vez de hacerlo, lo hizo al aire para justo después dar un suave toque a la bola y anotar el punto. Una acción completamente innecesaria y que provocó que el público le abucheara.

Finalmente Moutet ganó el tie-break 7-3 y en el set definitivo el francés lo ganó con un 6-2, avanzando a la siguiente ronda del torneo italiano.

Corentin Moutet pulling out all the tricks in Naples! 🙌 pic.twitter.com/uUJnQOKzPK