Es la hora. Es el momento. Es el día señalado. Después de casi un año sin disputar un partido en solitario, Rafa Nadal volverá. Rafa Nadal regresará. Rafa Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam y 14 veces ganador de Roland Garros, empuñará de nuevo una raqueta. Será en Brisbane. Será en Australia. Será mientras prepara el primer grande del año. Será ante Dominic Thiem.

Será, posiblemente, uno de los partidos más especiales de toda su carrera. Cierto, no es una final. No es una Copa Davis. No es un Grand Slam. Ni por supuesto es una cita en unos Juegos Olímpicos. Pero es su vuelta. Es su regreso. Es el primer día tras casi un año marcado por las lesiones. Tras casi un año en el que ha pasado de ser número 9 del mundo a caer más abajo del 650.

Invitaciones y ránking protegido. Así competirá Nadal mientras recupera posiciones. Mientras, que es igual o más importante, recupera sensaciones. Recupera emociones. Recupera esa alegría por jugar tenis. Mientras que, ya sin dolor, vuelva a dejar esos días para la historia en el deporte español.

Ya ha jugado en dobles

Porque es uno de los más grandes. Porque solo Djokovic tiene más Grand Slam que él. Porque largo se ha hecho este año sin él. Esperando. Confiando en una recuperación que por momentos parecía no iba a llegar. Pero ha llegado, y Nadal ya sabe lo que es competir de nuevo.

En Brisbane de hecho, en el dobles que disputó junto a Marc López ante Purcell y Thompson. Acabó en derrota, pero con sensaciones más que positivas para un Nadal al que, por fin, se le vio sonreír en una pista.

Ahora toca jugar en solitario. Será frente a Dominic Thiem, contra quien se ha enfrentado en 15 ocasiones ganando un total de nueve veces. Las dos últimas, eso sí, para el austríaco. Para un jugador que ha sufrido y no precisamente poco en su camino en Brisbane. Ahora, toca Nadal.

Horario y dónde ver

Le toca a Rafa jugar contra quien fue campeón del US Open 2020 en un partido que bien puede medir a un balear que lleva sin competir desde hace casi un año en un partido individual.

El partido de primera ronda de Brisbane abrirá la sesión de noche del martes 2 de enero en la pista central del torneo. Será en el Pat Rafter Arena cuando, como pronto a las 09:30 en horario peninsular de España del martes 2 de enero, veamos de nuevo a Rafa Nadal en solitario. En televisión, se podrá ver en Movistar Plus, en el dial 7 de la plataforma que tiene los derechos del torneo.