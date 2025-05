El llamativo mensaje de Alcaraz dedicado a Sinner: "Le necesitaba..."

Carlos Alcaraz ha comenzado el Masters 1.000 de Roma con victoria. El murciano se ha impuesto de manera contundente al serbio Dušan Lajović gracias a un doble 6-3. Sin embargo, Carlitos ha dejado ver un aparatoso vendaje en su pierna derecha y habrá que ver cómo evoluciona de cara a Roland Garros.

No obstante, la principal atracción de este Masters de Roma es Jannik Sinner. El número uno del mundo volverá a disputar un partido como profesional tras cumplir la sanción por dopaje. Jannik jugará en primera ronda ante el argentino Mariano Navone este sábado.

Alcaraz se ha querido acordar del italiano tras su victoria ante Lajovic: "Es genial verle por aquí o verle de vuelta. En cierta forma, le necesitaba en el circuito porque él me empujaba a ser mejor jugador y a sacar mi 100%. Le necesitaba, y el tenis también. Él es capaz de traer a muchos fans. Su tenis es increíble. Como digo, no solo es bueno para mí, también para los aficionados del tenis".

Carlitos también ha hecho valoración del partido teniendo en cuenta también que Roland Garros es la próxima parada para el murciano: "He puesto hincapié en empezar los puntos con iniciativa. Disfrutar, sintiéndome lo mejor posible. Ha sido un gran partido en lo que respecta al saque, donde he sacado un gran porcentaje y me he sentido muy cómodo. Esto me da mucha confianza para lo que viene".

"De cara a mañana, voy a visitar Roma. Tengo un amigo que vive aquí, que juega en la Lazio y veremos el partido, para disfrutar un poco. Quiero ver la ciudad y visitar lo bonito de Roma", ha concluido Carlos en rueda de prensa.