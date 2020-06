El mundo del tenis ha criticado con dureza a Novak Djokovic tras su positivo por coronavirus. El número 1 del mundo organizó el Adria Tour en Belgrado sin ninguna medida de seguridad y ya son varios los tenistas contagiados.

Djokovic, asintomático, pasará 14 días en cuarentena, tal y como ha informado él mismo en un comunicado en el que también ha afirmado que se volverá a hacer el test dentro de cinco días.

Y las críticas no se han hecho esperar. La más contundente ha sido la de Nick Kyrgios, acostumbrado a recibirlas por su comportamiento inapropiado en muchas ocasiones en el circuito.

"Oraciones a todos los jugadores que han contraído el Covid-19. No me digas nada por lo que he hecho que haya sido 'irresponsable' o clasificado como 'estupidez'. Esto es lo máximo", escribió el australiano.

Djokovic, además de número 1 del mundo, es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP. Y el australiano, junto con otros como Mitchell Krueger, se han referido al "liderazgo" de Djokovic. "Líder estelar". escribió Krueger en sus redes. Una publicación compartida por Kyrgios.

El circuito regresará en el mes de agosto con el torneo de Washington. Y apenas diez días después se disputará el primer Grand Slam de la temporada: el US Open.