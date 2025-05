Kyrgios acusa a Sinner de mentiroso: "Ni siquiera toma un trago de alcohol..."

Tras tres meses de suspensión después su doble positivo en clostebol hace ya más de un año, Jannik Sinner reapareció en las pistas en el Masters 1000 de Roma.

El italiano llegó a la final, donde cayó ante Carlos Alcaraz, pero demostrando que tras el murciano es el gran favorito para ganar en Roland Garros.

Sin embargo hay quien aún no olvida su sanción. Nick Kyrgios, uno de los tenistas en activo más críticos con el número 1, ha vuelto a cargar contra él.

En un podcast, el australiano ha deslizado que miente en su justificación: "Sinner es el número uno del mundo. ¿Crees que contrata a un fisioterapeuta por cientos de miles de dólares y que este fisio va a llevar un bisturí en el maletín sin nada, sin funda, y que va a estar dando vueltas por ahí? ¿Se va a cortar el dedo y te va a poner crema sin que lo sepas?".

"¿Crees que ese nivel de ingenuidad va a existir siendo el número uno del mundo? Estas personas son muy diligentes, ni siquiera toman un trago de alcohol. ¿Y van a actuar como si no lo supieran?", ha añadido el polémico tenista 'aussie'.

Kyrgios on Sinner's case:

"He's number one in the world. Do you think he employs a physiotherapist for hundreds of thousands of dollars and this physio is going to carry a fucking scalpel in his bag with nothing around it, no case, it's just going to be flimsing around?" pic.twitter.com/RLBC0SsEFH