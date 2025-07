El serio aviso de Alcaraz sobre su rival en Wimbledon: "Enfrentarlo es casi como una pesadilla..."

Carlos Alcarazcontinua imbatible sobre la hierba de Wimbledon. Después de levantar el trofeo en 2023 y 2024, persigue el triplete en un 2025 donde ya encara los cuartos de final. Su rival en esta ronda será Cameron Norrie. El tenista británico, local en el torneo, contará con el apoyo de su gente durante un partido muy especial para el número 61 del mundo.

A pesar de la posición que ocupa Cameron en el ranking, con sideral distancia respecto al número 2 que ostenta Carlos, el murciano es muy consciente del peligro que esconde su adversario. "Enfrentarse a Cameron siempre es muy difícil, ya hemos tenido batallas duras en el pasado. Enfrentarlo es casi como una pesadilla, para ser honesto, es muy duro desde la línea de fondo, no me sorprende que esté en los cuartos de final, le he visto jugando un gran nivel de tenis".

Ambos tenistas se han enfrentado en 6 ocasiones, con un balance positivo por 4-2 para el español. Por ello, Alcaraz no subestima al que llegó a ser número 8 del mundo en 2022.

Además, Carlos explicó que no le extraña nada el rendimiento que está ofreciendo Norrie: "Cuando perdió en Queen’s se quedó durante cinco días entrenando mañana, tarde y noche. Lo vi , así que no me sorprende verle competir a este nivel. Aquí está jugando en casa, así que el público estará de su lado, será diferente".

Finalmente, el número dos del circuito dio la clave que debe seguir durante el partido para poder pasar a las semifinales y continuar su camino en búsqueda de su tercer título en Wimbledon consecutivo: "Tengo que ser fuerte mentalmente, estar concentrado todo el tiempo para vencerlo".