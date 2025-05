Carlos Alcaraz se sincera tras el 'dardo' de Sinner: ¿Le llamó durante su sanción?

Antes de regresar a las pistas en el Masters 1000 de Roma tras tres meses de sanción, Jannik Sinner deslizó que algunos tenistas del circuito a los que veía más cercanos no se han preocupado por él durante su ausencia.

"Durante mi suspensión no he hablado con apenas nadie. Recibí algunos mensajes sorpresivos de algunos jugadores, pero de otros de los que quizá esperaba algo, nunca llegó nada. Lo entiendo. Todos quieren ganar. No quiero dar nombres", explicó.

Muchos entendieron sus palabras como un 'dardo' a Carlos Alcaraz, su gran rival, por lo que tras la final de este domingo, donde se impuso el murciano, le preguntaron si sentía que las declaraciones del italiano iban por él .

Y Carlitos, en un ejercicio de sinceridad, afirmó que no le llamó y expuso sus motivos, asegurando que no se dio por aludido.

"Yo no le llamé, no hablé con él en los tres meses. No era porque estuviera de acuerdo o no, yo estaba jugando, tenía mis asuntos. Sinceramente, entiendo que le haya sorprendido que algunos jugadores no le llamaran, tiene el derecho de decirlo. No sé si lo dijo por mí o no", señaló.

"Lo que puedo decir es que, algunas veces, cuando se lesiona, le envío mi buena energía para que vuelva lo antes posible. Estamos jugando, peleando el uno contra el otro. Sobre esos tres meses, le puedo llegar a entender. No sé si pensó en unos tenistas o en otros cuando lo dijo", zanjó.