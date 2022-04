Nick Kyrgios nunca dejará de sorprender. "Roland Garros debe ser suprimido del calendario. Es la mayor jodida basura que he visto", sentenció el tenista australiano el pasado mes de noviembre de 2021.

Ahora, apenas cinco meses después de estas declaraciones, Kyrgios ha confirmado su presencia en la edición de 2023 del Grand Slam. Esta temporada solo jugará un torneo sobre tierra batida y será en Houston.

Posteriormente viajará a Australia para tomarse varios días de descanso y preparar el inicio de la temporada de hierba a partir del próximo mes de junio.

El actual número 94 del mundo ha querido desvelar el verdadero motivo que le llevará a disputar de nuevo un Roland Garros, relacionado directamente con su pareja.

"El próximo año iré a París, jugaré Roland Garros. Mi novia quiere conocer París, así que jugaré el torneo también. Ya decidimos que este año volveríamos a casa", aseguró en una entrevista previa al torneo de Houston de esta semana.

Habrá que esperar para saber si la organización del torneo permite la participación del tenista australiano, algo que parece complicado teniendo en cuenta las duras declaraciones que hizo apenas unos meses.

🚨 BREAKING🚨@NickKyrgios will play in Paris in 2023 😯#USClay | @rolandgarros pic.twitter.com/PYgma2Pu3c