Novak Djokovic ha demostrado una vez más que no solo es el número uno dentro de la pista. El serbio ha tenido un emotivo gesto en el torneo de Roland Garros con Arthur Delaye, un aficionado que tiene una discapacidad física después de haber sufrido una parálisis cerebral.

La enfermedad en ningún momento ha podido detener la pasión de Delaye, el tenis. Y el joven nunca olvidará el día en que uno de sus ídolos, Djokovic, le saludó, se hizo una fotografía con él y le invitó a jugar un día juntos un partido de tenis.

El pasado mes de abril el propio Delaye publicó en sus cuentas de redes sociales un vídeo en el que aparece demostrando sus cualidades tenísticas. "Juego al tenis con pasión pese a mi discapacidad física a causa de una parálisis cerebral", escribió junto a las imágenes.

"Siempre he tenido la inspiración de estas dos leyendas: Rafa Nadal y Novak Djokovic. Sueño con jugar al tenis un día con uno de estos dos campeones en París para promover la inclusión a través del tenis", añadió Delaye en la publicación.

Y el sueño se ha cumplido, porque el tuit llegó a las manos del serbio, que se encontró con él después de su partido ante Alex Molcan. "¡Fue fantástico conocerte ayer Arthur! Un día jugaremos, amigo mío. Sigue trabajando duro en la pista", publicó Djokovic en su cuenta oficial de Twitter.

One day we’ll play my friend, keep up your hard work on court 🙌🏼👏🏼🎾 @ArthurDelaye pic.twitter.com/CQRsBZ39Ho