Este 2024 está siendo una montaña rusa para Tsitsipas. El griego cayó en cuartos de final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz, aunque la gira de tierra batida no ha sido tan negativa puesto que ha ganado el torneo de Montecarlo. Sin embargo, por primera vez en cinco años, Stefanos ha abandonado el 'top diez' del ranking.

La temporada pasada, buscando un cambio para su carrera, Stefanos se separó de su padrey de su entrenador, encontró otro y tampoco le dio resultados, así que de nuevo, regresó con su padre. Sin embargo, el drama en el círculo de Tsitsipas no ha acabado aquí, ya que el pasado sábado, el que había sido su preparador físico, Christos Fiotakis, anunció que abandonaría el equipo técnico del griego.

En el comunicado, Fiotakis le deseó lo mejor, aunque también le dejó un ´recadito': "Los resultados y objetivos que me había marcado no llegaron. Hay algunas cosas que están fuera de mi control. El ambiente de equipo no coincide con mi energía y, lamentablemente, tenemos otras prioridades. Le deseo, sin embargo, lo mejor, que siempre esté sano".

"Gracias por esta experiencia que tuve con el equipo, creo que les di mucho, pero también aprendí mucho durante los siete meses intensos de gira con un atleta de tan alto nivel. Espero que en algún momento comprenda que lo que le estoy diciendo es correcto y que suba al primer escalón del podio", ha continuado Fiotakis para el medio griego ‘SDNA’.

Christos Fiotakis será una baja importante para Stefanos, puesto que había estado trabajando con él a tiempo completo durante esta pretemporada. Fiotakis ha expresado también la relevancia que tenían para él los Juegos Olímpicos esta temporada y ha criticado la falta de ambición del griego.

"Tenía muchas ganas de llegar a los Juegos Olímpicos, porque pensé que ese sería el momento de ganar el oro. Sin embargo, como dije, tenemos otras prioridades y no estoy satisfecho con la ética laboral de Stefanos", ha explicado.

"En este momento, no creo que su principal objetivo sea jugar tenis y llegar a lo más alto del ranking o ganar Grand Slams. Entonces, por eso yo tampoco puedo viajar durante siete meses seguidos, con solo 25 días en casa, cuando las metas no son altas y viajo solo por viajar", ha concluido.