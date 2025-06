Feliciano López, el as bajo la manga de Djokovic en Roland Garros

Novak Djokovic ya está en semifinales de Roland Garros tras vencer este miércoles a Alexander Zverev con remontada incluida (4-6, 6-3, 6-2 y 6-4).

En la penúltima ronda del Grand Slam parisino le espera un intratable Jannik Sinner, al que saca ni más ni menos que 15 años.

Tras derrotar al alemán, 'Nole' le confesó a Alex Corretja a pie de pista cuál había sido su 'as bajo la manga' para no darle opción a Zverev.

Y no era otro que un extenista español: "He tenido a Feliciano López ahí, que me estaba diciendo cosas, me ha ayudado".

"No es nada fácil no estar siendo competitivo aquí cuando tengo 38 años, ya tengo una edad. Hoy es una de esas noches por las que merece la pena seguir jugando, es evidente", añadió Djokovic.

Tocará ver si Feliciano también está presente en el duelo contra Sinner y le sigue dando consejos y suerte al serbio.