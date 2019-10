El gran duelo del siglo parecía quedar aparcado por un momento pero... “No fui invitado, cosa que tampoco esperaba". Federer contesta así sobre por qué no acudió a la boda entre Rafa Nadal y Mery Perelló celebrada el sábado.

"Nos llevamos muy bien. En una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí. Le felicité por su matrimonio", así continúa el suizo la explicación de una ausencia que finalmente se quedó en un mensaje: "Sabía que no me contestaría de inmediato porque tendría cosas mejores que hacer, como estar de fiesta", añade Roger.

Un misterio que ya llega a su fin y que se zanja con la felicitación del eterno rival, y amigo, de Rafa Nadal: "Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo”, sentenció.