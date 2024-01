Novak Djokovic sigue superando dificultades en el Open de Australia. Ya está en tercera ronda, aunque ha vuelto a perder otro set. Eso sí, durante su partido contra Alexei Popyrin vivió un momento muy desagradable con un fan que estaba en la grada. El serbio se encaró con él en pleno partido.

Después explicó lo ocurrido: "Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo quieras saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido...".

Y llegó un momento que no pudo más: "Al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba".

Volvió a pasarlo mal en la pista, sin encontrar ese tenis tan poderoso que venía demostrando en los últimos torneos de 2023. Y reconoce que el momento tenso con el fan le vino bien para activarse en el partido.

"Estaba vacío en muchos tramos del partido y quizá necesitaba ese episodio con el aficionado para agitarme y encontrar la intensidad necesario", comentó.

"No me he sentido a mi mejor nivel en la última semana y es frustrante, haciendo fallos que son atípicos, pero en el deporte no puedes jugar siempre bien", dijo un Djokovic que se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry en la siguiente ronda de Melbourne.