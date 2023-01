Rafa Nadal se despide de la United Cup con dos derrotas y la sensación de que está lejos de un buen nivel. Este lunes cayó derrotado ante Alex de Miñaur (3-6, 6-1 y 7-5) en un partido en el que sí estuvo por delante en el marcador.

En la rueda de prensa posterior se lamentó de todos los errores cometidos y fue muy autocrítico con su tenis: "En el segundo set, con set y break arriba, creo que he tenido oportunidades para ganar cada uno de los juegos después del break, hasta el 5-1 e incluso con el 6-1, pero perdí seis juegos seguidos. Esto no me puede pasar".

"Luego hubo algunos puntos buenos en la tercera manga, pero de nuevo cometí errores. Simplemente, necesito seguir luchando y buscando mi ritmo", dijo el número 2 del mundo.

En los "momentos importantes" de Miñaur fue más decisivo: "Lo que ha marcado la diferencia es que él ha jugado mejor que yo en momentos importantes. He tenido mis oportunidades durante el encuentro, pero he cometido errores graves".

A pesar de la derrota, Nadal cree que este tipo de partidos serán fundamentales para preparar el Open de Australia: "Necesito más, necesito batallas como ésta. No he jugado muchos partidos oficiales en los últimos 6-7 meses. Días así ayudan".

"Por momentos he jugado un buen nivel de tenis, sobre todo con el revés y el cambio de dirección con la derecha. Poniendo todo en perspectiva, sé que las condiciones no son ideales para mí, la pelota hoy estaba muerta, no ayudaba mucho con el efecto", detalle el balear, que lideró el equipo español en la United Cup junto a Paula Badosa.

Ahora, la mente ya puesta en un Australia Open donde defenderá título. Este año con el atractivo del regreso de Novak Djokovic después de todo lo ocurrido el año pasado con la vacuna contra el coronavirus.