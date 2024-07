El vigente campeón de Wimbledon continúa con paso firme en el 'major' londinense. Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda tras vencer este miércoles a Aleksander Vukic en tres sets (7-6 (5), 6-2 y 6-2).

El murciano, tras la advertencia del australiano en la primera manga, se mostró muy sólido y mostró casi todo su repertorio, dejando puntos que levantaron al respetable de la pista 1.

Sin embargo, el que llegó a enloquecer a Wimbledon se dio en el primer set. Carlitos restó un potentísimo servicio de Vukic para después mandar por el exterior de la red una gran respuesta a lo que parecía un jaque mate del 'aussie'.

"¡Eso no se hace!", ha replicado la cuenta oficial del torneo adjuntando el vídeo del punto.

A Alcaraz ya le espera el estadounidense Frances Tiafoe en tercera ronda, al que ya ha lanzado un aviso tras el partido: "Voy a por ti".

Carlos Alcaraz, you CAN'T do that 😱#Wimbledon | @carlosalcarazpic.twitter.com/DYUN6cwBjR