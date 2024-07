Desde que cayera ante Alexander Zverev en primera ronda de Roland Garros, Rafa Nadal se ha estado preparando a conciencia para su próximo objetivo.

París acoge en el recinto del 'major' galo los Juegos Oímpicos del 27 de julio al 4 de agosto y el manacorí, campeón olímpico individual en Pekín 2008 y de dobles en Río 2016, quiere volver a colgarse una medalla.

Rafa jugará tanto en individual como en dobles con Carlos Alcaraz, y para llegar en la mejor forma posible ya que ha apuntado a las dos modalidades en el ATP de Bastad.

La localidad sueca acoge un torneo una semana antes de los Juegos, del 15 al 21, y Nadal formará pareja con el noruego Casper Ruud, número 8 del mundo. Última gran prueba de fuego para el balear antes de los Juegos.

🇪🇸🤝🇳🇴 We’re happy to announce that Rafael Nadal and Casper Ruud will join forces and compete in this year’s doubles tournament in Båstad.

Will they have a shot at the double’s title and do you have a suitable name on this power combo?#nordeaopen#båstad#tennis#atppic.twitter.com/LwEpder0kP