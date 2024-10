Novak Djokovic ha caído en la final del Masters 1.000 de Shanghái. El serbio se ha visto sobrepasado por un Jannick Sinner que ha sido muy determinante en los puntos importantes. El italiano ha terminado levantando el título más importante de la gira asiática tras derrotar a 'Nole' por 7-6 y 6-3.

A pesar de la derrota, Djokovic se ha mostrado bastante satisfecho con su nivel mostrado a lo largo de todo el torneo. Además ha asegurado que se sigue sintiendo con fuerzas para competir en la élite a sus 37 años y que seguirá luchando por cualquier título al que pueda optar.

'Nole' también ha sido el autor de un momento muy emotivo al final del encuentro. En la entrega de trofeos, el número cinco del mundo ha cogido el micrófono y lo primero que ha hecho ha sido agradecer a Roger Federer y Carlos Alcaraz su presencia en el estadio para ver la final.

"Roger gracias por venir, ojalá estuvieras aquí en la pista jugando con nosotros. Creo que es la primera vez que me ves jugar desde la grada. Tenía un poco de presión extra. Gracias por venir y gracias también a Carlos".

Djokovic le ha dejado un bonito mensaje a Roger en la semana en la que se ha conocido la retirada de Rafa Nadal. El 'Big3' ha visto reducido su número a solo un tenista y se nota que 'Nole' les echa de menos en la pista.

‘Probably the first time I’m playing in front of you, I had some added pressure’ 😅@DjokerNole chats with Federer & Alcaraz in the stands #RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/jGQXjTFEWG