La dura autocrítica de Alcaraz tras caer en primera ronda en Miami: "No sé qué decir..."

Carlos Alcaraz no levanta cabeza en este 2025. El murciano no ha encontrado su mejor versión esta temporada y eso se está viendo reflejado en los resultados. Carlitos ha caído en primera ronda del Masters 1.000 de Miami ante David Goffin por 7-5, 6-4 y 3-6.

Alcaraz solo ha podido desplegar algo de su pegada durante la primera manga pero a partir de ahí, sus errores y el acierto del belga en puntos determinantes han terminado por echar al número tres del mundo en la que es la sorpresa del torneo.

Carlos sabe que pasa por un momento complicado y lo ha reconocido en rueda de prensa. El murciano se ha mostrado especialmente crítico con su forma de jugar y su estado físico: "Ha sido un nivel muy pobre por mi parte, lo reconozco, él ha sido mejor jugador que yo. Después del primer set creo que él ha empezado a ser mejor y el mío ha ido hacia abajo, aunque él ya estaba jugando bien".

"Su porcentaje con el servicio le ha ayudado mucho a incrementar el nivel pero, en general, creo que ha sido un nivel muy pobre por mi parte. No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza en términos tenísticos o físicos, todo se vuelve mucho más duro, esto creo que se ha visto en el segundo y tercer set, donde no he podido empujarme a sacar un mejor tenis", ha reconocido Carlos.

Alcaraz también se ha mostrado algo dolido en el aspecto anímico después de este derrota: "No sé todavía cómo serán los próximos días para mí, ya habrá tiempo de analizar lo que ha pasado y también de olvidarlo. Conozco muy bien esta parte de la temporada, ya jugué un gran tenis en el pasado en estos torneos, pero después de lo que ha pasado hoy no sé muy bien qué decir".

"Creo que venía bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir. Anímicamente estoy jodido, la verdad, este es un torneo donde quiero hacerlo bien y perder en primera ronda duele mucho", concluye el murciano.