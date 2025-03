Carlos Alcaraz, en contra del sindicato de Novak Djokovic: "No lo apoyo para nada"

El deporte de raqueta ha estallado con la declaración de guerra del sindicato fundado porNovak Djokovic a los organismos tenísticos. La PTPAsostiene que la demanda cuenta con el beneplácito de más de 300 jugadores tanto del circuito masculino y femenino.

El ritmo frenético al que se exponen los tenistas por un calendario cada vez más apretado y la explotación económica de los jugadores, son dos de las principales demandas del sindicato. Según el propio comunicado, cuenta con declaraciones sacadas de los mejores jugadores del circuito, incluido Carlos Alcaraz.

La sorpresa ha invadido al propio tenista de El Palmar al verse reflejado en ese comunicado cuando él ni lo había firmado, ni tenía conocimiento de su existencia. De hecho, ni lo hará tal y como ha declarado en la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Miami.

"Sinceramente, no apoyo esta carta. No la apoyo porque no sabía nada sobre ella. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, hay otras con las que no lo estoy. Lo principal es que no estoy a favor", ha sentenciado Alcaraz quien debuta en Miami frente a David Goffin.

La cita que realizó en el ATPPekín sobre que iban a "matar a los jugadores", en referencia al calendario, fue utilizada en comunicado. Y definitivamente no le ha hecho ninguna gracia: "Ayer vi, a través de las redes sociales, cómo había algunas afirmaciones... ellos pusieron en su denuncia algo que yo dije en una rueda de prensa, algo de lo que yo no estaba informado".