Daniil Medvedev apenas tuvo opción contra Novak Djokovic en la final del US Open disputada en la noche de este domingo.

El ruso, que venía de ganar a Carlos Alcaraz en semifinales, pagó el esfuerzo ante el serbio, que llegaba mucho más fresco a la final tras unas rondas previas más 'asequibles'.

Tras perder, Medvedev se rindió ante 'Nole' por su amabilidad con él: "Novak me empuja a ser mejor, cuando le conocí, siendo el 500º del mundo, fue muy majo conmigo, me trató como una persona normal y me sorprendió".

"Y lo sigue haciendo, nada ha cambiado, da igual que tenga 24 Grand Slams. Es algo genial que se puede decir de una persona", añadió.

Además, el moscovita realizó una reflexión sobre lo que ya podría tener en su vitrina de no ser por Novak Djokovic y Nadal.

"Si él y Rafa no existiesen, que no es posible, he jugado cinco finales contra ellos y solo he podido ganar una", señaló Daniil.

"Por una parte, puedo decir que ha sido impresionante ganar a Novak en una final de Grand Slam, hasta el momento es la cúspide de mi carrera", añadió, refiriéndose al US Open que le ganó al serbio en 2021.