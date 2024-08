Tras la derrota de Carlos Alcaraz frente a Van de Zandschulp, número 74 del mundo, la segunda gran sorpresa del US Open la ha dejado Novak Djokovic.

El serbio, ganador del oro en los Juegos Oímpicos de París frente al murciano, ha caído en tres sets ante Alexei Popyrin en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino.

Tras la derrota, 'Nole' se mostró muy autocrítico en rueda de prensa: "Para la forma en la que me he sentido y he jugado desde el principio del torneo, la tercera ronda es un éxito".

Djokovic ha señalado a su saque como el principal culpable de su bajo nivel: "Ha sido uno de los peores niveles de tenis que he jugado jamás, y el nivel al saque, de lejos, ha sido el peor de siempre".

"Si juegas en una superficie rápida como esta sin tu servicio, sin la capacidad de ganar puntos gratis y con un porcentaje de primer saque muy bajo, con muchas dobles faltas... entonces no puedes ganar", ha añadido el ganador de 24 'majors'. Queda claro que el cambio de superficie y la falta de descanso han hecho mella en los finalistas olímpicos.