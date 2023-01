Novak Djokovic no tuvo un día sencillo en el Open de Australia. Venció 6-1, 6-7, 6-2 y 6-0 a Enzo Couacaud, pero tuvo una discusión con el juez de silla para que echaran de la pista a unos aficionados que le molestaban durante el partido.

El serbio sufrió el insulto de un pequeño grupo de aficionados durante todo el encuentro. Durante el tie-break del segundo set, Djokovic cometió una doble falta provocada por la distracción de estos aficionados que acabó provocando la derrota en la segunda manga.

Ya en el cuarto set, el actual número cinco de la ATP se hartó. Tras un punto se dirigió al juez de silla y pidió la expulsión del aficionado: "Me está provocando toda la noche. Sabes quién es. Está borracho como una cuba".

"No ha venido a ver tenis. Tú lo has escuchado diez veces, yo cincuenta. Me está provocando desde el primer punto para sacarme de mis casillas. ¿Por qué no llamas a seguridad y los echan?", prosiguió el serbio.

Las quejas de Djokovic tuvieron respuesta de la organización. Un agente fue a la zona donde se encontraban estos aficionados, fácilmente identificados al ir vestidos como el personaje de '¿Dónde está Wally?' y acabaron siendo expulsados del estadio.