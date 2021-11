Ya es oficial. El Open de Australia exigirá a todos los que estén dentro del recinto del torneo tener la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Esto incluye no solo a los aficionados o al personal, sino también a todos los jugadores y a todas las jugadoras que quieran participar en el primer Grand Slam de la temporada 2022.

"Todos los que estén en el recinto, aficionados, personal, jugadores... tendrán que estar vacunados", afirma Craig Tiley, director del torneo, en 'The Today Show'.

El director prosigue: "Los jugadores lo entienden. En este estado más del 90% está completamente vacunada y esto es lo correcto".

Ahora, como no podía ser de otra manera, todas las miradas apuntan a Novak Djokovic, nueve veces campeón del torneo. El serbio no ha confirmado si se ha vacunado o si no lo ha hecho, y además es uno de los defensores de la "libertad de elección", para, según dijo, introducir algo en tu cuerpo.

"Sé que Djokovic quiere jugar el torneo y ahora sabe qué se necesita para poder estar aquí", sentenció Tiley.

El Open de Australia tendrá lugar del 17 al 30 de enero, y es el primer Grand Slam del año. En él, si Djokovic puede jugarlo, Novak podría optar a un nuevo 'grande' y desempatar con Nadal y Federer en su carrera por ser el más laureado del mundo del tenis.

