Daniil medvedev está siendo, sin ninguna duda, uno de los protagonistas del Open de Australia, y no sólo por su juego en pista. Abucheos por parte del público y sus elocuentes gestos e insultos están marcando el torneo con el que puede alcanzar número uno del mundo.

El primer 'choque' del tenista ruso con el público australiano se produjo en su partido contra el anfitrión, Nick Kyrgios, en segunda ronda. Medvedev fue silbado durante sus servicios, lo que recriminó a los asistentes del Rod Laver Arena durante la entrevista postpartido.

"Los que silbaron tienen un coeficiente bajo"

"No está bien que silben entre mis dos servicios. No todo el mundo lo hacía, pero aquellos que lo hicieron probablemente tienen un coeficiente intelectual bajo", mencionó el moscovita, que volvió a ser abucheado pocos días después, al mencionar a Djokovic en otra polémica entrevista.

Tras remontar y derrotar al canadiense Félix Auger-Aliassime, Medvedev volvió a responder a las preguntas del bicampeón del Open de Australia, Jim Courier. "Realmente no sabía qué hacer, así que, no sé si a la gente le va a gustar esto, pero me he dicho a mí mismo: '¿Qué haría Novak?'", indicó tras el encuentro. Tras ello, comenzaron los silbidos por parte del público. Para aclararlo, el ruso añadió que Djokovic es uno "de los grandes campeones", como Rafa Nadal o Federer.

La última acción bochornosa de Daniil Medvedev ocurrió en semifinales, contra Stefanos Tsitispas, en referencia al árbitro, el español Jaume Campistol. El ruso se dirigió a Campistol para que el catalán amonestara a Tsitipas, que estaba recibiendo consejos de su padre y, a la vez, entrenador, desde la grada.

"Bro, ¿eres estúpido?"

"¿Su padre puede hablar en todos los puntos? Bro, ¿eres estúpido? ¿Responderás a mi pregunta? Dios mío, eres tana malo", expresó Medvedev a Campistol. Aunque el tenista griego también fuera amonestado, con 5.000 dólares, tras las indicaciones de su padre, el actual número dos del ranking de la ATP recibió una multa de 12.000 dólares por insultar al árbitro español.

La final tendrá lugar el domingo 30 de enero, a las 9:30 horas, en un partido que puede marcar un hito histórico para el tenis español. Rafa Nadal puede ser el primer tenista masculino en lograr, si gana, su 21º Grand Slam. En el caso de que Medvedev gane, tendría que esperar unas semanas hasta alcanzar el número uno del ranking mundial.