Emma Raducanu, tenista, ha sido víctima de un acosador. El hombre, incluso, llegó a 'visitar' su casa hasta en tres ocasiones llegando a robar de hecho uno de los zapatos de su padre como "recuerdo.

Y es que la deportista ha confesado que ni en su casa se siente segura tras todo lo que ha vivido.

"No me siento segura ni en mi propia casa, que es donde más me debería sentir así. Estoy nerviosa, preocupada, de que esto pueda suceder de nuevo", afirma.

Raducanu insiste: "Siento que me han quitado la libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro".

Según informa 'The Sun', Magar, conductor de entregas de una conocida plataforma de venta online, viajó al suburbio donde Raducanu vive con sus padres en Londres.

Ahí, preguntó por cómo podía llegar a su casa, algo que hizo. En noviembre se presentó con un ramo de flores y un mensaje: "Mereces amor".

En ese momento dijo que repartía regalos a otra persona, cuando fue increpado por los padres de la joven tenista, de 19 años.

'Daily Mail' informa que la sentencia para Magar, de 35 años, se sabrá el próximo mes.