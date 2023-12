Novak Djokovic tiene ese ADN de los grandes campeones. De esos deportistas que no quieren perder a absolutamente nada. Menos aún, claro está, en el tenis. Goran Ivanisevic, su entrenador, ha revelado que el serbio, cuando pierde, no es precisamente la persona con mejor trato del mundo.

Así lo dice en declaraciones que recogen en 'We Are Tennis': "Es el mejor jugador de la historia... a veces solo puedo enfadarme con él por si nos grita sin ningún motivo".

"Cuando pierde... no es fácil lidiar con él. El martes por la noche terminó tarde en las ATP Finals. El miércoles ni le vimos, y el jueves no sabíamos ni qué pasaba. No sabíamos si nos íbamos a casa o si había que ir al calentamiento contra Hurkacz", cuenta.

"Busca y exige ganancias"

Y sigue: "Tiene algunas peleas consigo mismo, como todo ser humano. No es fácil motivarse, porque lo ha ganado todo y ha acabado como número 1... pero siempre encuentras algo".

En ese sentido, compara a Djokovic con "el director ejecutivo de una empresa": "Busca y exige ganancias, y es lo que lo distinguen de los demás".

"Y al igual que las pérdidas de la empresa, si él pierde se queda con menos participación en el mercado. Es algo que a Djokovic, como a cualquier jugador de élite, le resulta complicado de manejar", sentencia.