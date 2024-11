Carlos Alcaraz ha tenido un debut complicado en la Copa de Maestros. El murciano ha caído derrotado ante Casper Ruud por 6-1 y 7-5 en un partido marcado por el malestar físico que ha mostrado Carlitos a lo largo de todo el encuentro.

En un descanso entre juegos se ha podido ver a Alcaraz sonándose la nariz y tosiendo repetidas veces desvelando lo que parecía que estaba sufriendo. Todo apunta a un resfriado que ha impedido que el número tres del mundo pudiera desarrollar su mejor tenis.

Ha sido el propio Ruud el que se ha dado cuenta de que Carlos no se estaba encontrando bien en la pista. Es por ello que al final del encuentro, al darse la mano, el danés le ha dicho "Que te mejores", a modo de ánimos sabiendo que Alcaraz había estado jugando enfermo.

Ahora Carlos espera rival para el segundo partido. Saldrá del perdedor del encuentro entre Alexander Zverev y Andrey Rublev. Más allá de la derrota, se complica la clasificación para Alcaraz dado que en este formato de fase de grupos,es muy importante los juegos que haces y el murciano solo ha podido hacer seis ante Ruud..

Carlos Alcaraz confirma que no se sentía bien en su debut en las ATP Finals: "Ahogarme me ha limitado..."

