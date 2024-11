No ha sido el debut soñado para Carlos Alcaraz en las Nitto ATP Finals. El murciano ha caído en sus primer partido ante Casper Ruud en dos sets por 1-6 y 5-7. Carlitos no ha mostrado su mejor nivel y en un descanso entre juego ha podido mostrar la razón de porqué no estaba al 100%.

Alcaraz ha utlizado un pañuelo para sonarse repetidas veces la nariz para luego sufrir un ataque de tos, síntomas que apuntan a que el número tres del mundo está sufriendo algo parecido a un resfriado y que es lo que le ha impedido estar metido en el partido.

Otra prueba más que demuestra que Carlitos estaba enfermo, es que al saludarse al final del encuentro, Ruud le ha dicho: "Que te mejores", dando a entender que incluso él se había dado cuenta de que Alcaraz no estaba al 100%.

Carlos pierde su primer duelo en esta Copa de Maestros pero aún tiene dos oportunidades más para certificar su pase a semifinales. Su próximo rival saldrá del que pierda en el partido entre Alexander Zverev y Andrey Rublev, los otros dos ocupantes del grupo de Alcaraz.

El número tres del mundo comienza estas ATP Finals de la misma manera en la que lo hizo el año pasado, con derrota. A pesar de ello, eso no le impidió luego alcanzar las semifinales del torneo.

Alcaraz recobrará su nivel cuando se haya recuperado de ese malestar que le ha impedido estar al 100% ante Casper Ruud. El de El Palmar lo tendrá complicado debido a que en este torneo, aunque se pierda, cobra mucha importancia los juegos que se hacen y Carlitos solo ha podido hacer seis.