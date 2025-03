El sindicato de Djokovic estalla contra los organismos del tenis: "El sistema es corrupto, ilegal y abusivo"

El sindicato de tenistas cofundado por Novak Djokovic junto a Vasek Pospisil ha lanzado un comunicado denunciando a los organismos del tenis (ATP, WTA, ITF e ITIA). En la notificación han acusado a los órganos gobernadores del tenis de tener un sistema "corrupto, ilegal y abusivo".

"Revelan cómo los organismos rectores corruptos del tenis abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales a través del control monopolístico", ha denunciado la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA). Una demanda presentada en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

El Director Ejecutivo de la PTPA, Ahmad Nassar, ha declarado de forma contundente que "el tenis está roto". En la denuncia del sindicato han desarrollado hasta siete puntos en los que consideran que los jugadores son los grandes perjudicados del circuito.

En cuanto a las ganancias monetarias, denuncian que se está limitando la capacidad de los jugadores para ganar dinero fuera de la pista. Asimismo han pedido suprimir la competencia entre torneos para tener un mercado más competitivo y piden eliminar los mandatos de puntos de clasificación, según el torneo.

Además en el comunicado han mostrado su queja por las condiciones del calendario para los tenistas que tan solo tuvieron un mes de descanso; y han recalcado las condiciones en las que han tenido que disputar algunos partidos, llegando a jugar con un calor de 38 grados.

Asimismo han denunciado que los jugadores se ven obligados a ceder sus derechos de imagen sin ninguna compensación y han acusado al organismo del tenis de "violación de los derechos de privacidad" en algunos ocasiones.

Una denuncia del sindicato de tenistas que consideran necesaria de cara al futuro del tenis. "Abordar los asuntos legales no es la primera opción, pero en esta etapa es necesario exigir responsabilidades y garantizar mejoras que se esperan desde hace tiempo. Las jugadoras merecen algo mejor y las futuras generaciones merecen algo mejor. ¡No nos rendiremos hasta que se produzca un cambio real!", han zanjado.

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘅 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀.

Today, the PTPA and over a dozen players, on behalf of the entire professional population, filed a sweeping series of legal actions against the ATP, WTA, ITF and ITIA to reform professional tennis. https://t.co/1r4LWQpopP