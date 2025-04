Carlos Alcaraz responde a Ancelotti: "No me lo creía, si ganan será por el lema de mi abuelo"

En la rueda de prensa previa a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Arsenal en el Bernabéu, Carlo Ancelotti compareció junto a Jude Bellingham y dejó una frase que copó muchos titulares.

El italiano parafraseó a Carlos Alcaraz y aseguró que el conjunto blanco necesita jugar "con cabeza, corazón y cojones" para poder remontar al cuadro 'gunner'.

Esa afirmación se la trasladaron al tenista murciano después de que debutase con victoria en el Conde de Godó ante Ethan Quinn en dos sets.

Carlitos no daba crédito: "Me lo han dicho y no me lo creía donde ha llegado el lema de mi abuelo. Para mí es increíble. Me alegra mucho que el lema de mi a abuelo llega a tal magnitud, si ganan será por eso".

"Que alguien como Ancelotti lo tenga en presente para el Madrid y en unos cuartos de Champions me alegra mucho", añadió el murciano.

Alcaraz, reciente campeón del Masters 1000 de Montecarlo, se enfrentará en la próxima ronda ante el serbio Laslo Djere, el 80 del ranking.