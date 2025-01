Ojo a la respuesta de Djokovic a Alcaraz sobre sus problemas físicos: "Entiendo que no es cómodo"

Novak Djokovic se impuso a Carlos Alcarazen su jardín. En el escenario donde ha conquistado diez títulos de 'Grand Slam', el serbio apeó al español en los cuartos de final del torneo de Melbourne y pone la directa hacia su undécimo "grande" en Australia.

El partido fue de alta exigencia para Djokovic quien sufrió varias molestias en su pierna izquierda que le hizo pedir las asistencias en el primer set. La recuperación del serbio, sorprendió a un Carlos Alcaraz que al perder el tercer setimitó las dolencias de Djokovic.

En rueda de prensa, le preguntaron sobre la respuesta que dio Alcaraz al posible abandono del balcánico en caso de haber perdido el segundo set: "Lo siento por él, entiendo que no es cómodo jugar contra alguien que no sabes si se va a retirar o no. Siento que me estaba mirando más a mí que a sí mismo".

El tenista serbio se ha defendido alegando que es una experiencia ya vivida: "También he estado en esa situación en la que mi rival tiene problemas, pero sigue jugando y, que a medida que avanza el partido, el rival se siente mejor".

Asimismo, 'Nole' se mostró orgulloso de su duelo con Alcaraz a quien ya gana en el enfrentamiento directo por 5-3: "Para mí, ha sido uno de los mejores partidos del torneo". Ahora le toca afrontar las semifinales ante Alexander Zverev el próximo viernes 24. Djokovic tendrá que recuperar su físico para otro partido que se antoja muy exigente.