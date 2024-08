Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda del US Open. Superó al australiano Li Tu en cuatro mangas: 6-2, 4-6, 6-3 Y 6-1.

Y el momento curioso se vivió después del encuentro, cuando Li Tu habló de cómo había reaccionado al ver el físico del ganador de Roland Garros y Wimbledon: "No voy a mentir, cuando le vi salir con su chaqueta me dije: 'Está bien'. Luego fuimos al sorteo de pista, se quitó la chaqueta y me dije: '¡Este tío es un espécimen!'".

"Lo que pensé es que era una bestia, no podía dejar de mirar la definición de su hombro y todas sus venas", dijo el tenista.

El murciano bromeó sobre jugar en camisetas sin mangas: "En algunos torneos, en torneos específicos, quiero jugar con camiseta sin mangas. Probablemente, solo para asustar a los oponentes, o lo intento. Pero ya sabes, aquí en Nueva York hace mucho calor, es tan húmedo. Ayuda mucho, ya sabes, a intentar no sudar tanto. Pero sí, me alegra que te guste. Obviamente, me gusta jugar con eso".

Alcaraz se medirá al neerlandés Botic van De Zandschulp en segunda ronda, el número 74 del ranking ATP.