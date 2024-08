Jannik Sinner dio positivo el pasado mes de abril positivo en un control antidopaje en Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis le declaró inocente. Y la polémica está servida. Muchos tenistas se están pronunciando sobre la situación del número 1 del mundo.

A Carlos Alcaraz le preguntaron en la previa del US Open y dice que es algo "complicado": "Seguro que es un momento realmente difícil para él. Es complicado, no voy a mentir. Confío en que este es un deporte limpio".

"Seguro que hay muchas cosas que no sabemos dentro del equipo. Si dejan jugar a Jannik, es por algo, han dicho que es inocente. Eso es todo lo que sé y de lo que puedo hablar", apunta el tenista murciano, plata en los Juegos Olímpicos de París.

"No he hecho nada malo"

Sinner ha reconocido que esta no es la mejor forma de afrontar el US Open, pero sostiene que es inocente: "Esta situación no es la mejor para afrontar un Grand Slam, pero yo sé que no he hecho nada malo. Ya he jugado con esto en mi cabeza algunos meses y no me fue mal. Es un alivio estar limpio. He respetado siempre las reglas antidopaje y lo seguiré haciendo".

"Lo único que necesito ahora mismo es aire fresco. Lo he pasado muy mal estos últimos meses. Ya tengo el resultado y ahora necesito aire fresco", sentenció el italiano.