Carlos Alcaraz continúa haciendo historia. Disputará la final del Mutua Madrid Open después de vencer al número uno del mundo, Novak Djokovic, en las semifinales. Tras su derrota, el serbio se rindió al talento del joven tenista murciano, de 19 años.

"Grandes cosas vendrán de este talento en el futuro. Suerte en en la final", escribió Djokovic en su perfil de Twitter, en un mensaje acompañado con una imagen en la que también aparece Alcaraz, tomada al término del encuentro, cuando ambos tenistas mantuvieron una breve charla.

Great things to come from this talent in the future. Good luck in the final tomorrow @alcarazcarlos03 🎾

Muchas gracias Madrid! ❤️ @MutuaMadridOpen #MMOPEN pic.twitter.com/YHGKpVTezO