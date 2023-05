Con la ausencia de Rafa Nadal por lesión, Roland Garros se pregunta ahora quiénes son los favoritos al título. Y parece que dos nombres asoman por encima del resto: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, números 1 y 2 del mundo.

Sin embargo, el murciano se quita presión y dice que está "en la lista de candidatos": "No tanto por resultados en tierra batida sino también por la confianza que tengo, me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo".

Pero tiene claro que hay muchos rivales de nivel: "También hay otros jugadores como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime... Es un amplio abanico de jugadores llamados a pelear por grandes cosas".

Sobre Roma y su derrota en el segundo partido, explica que la "exigencia" le pasó factura: "Venía con mucha carga y exigencia física y más mental. Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros".

Djokovic, "el favorito"

Alcaraz apuesta por el serbio como el gran candidato: "Lo veo como favorito y no hay que fijarse tanto en esos últimos resultados pues irá con hambre y ganas de ganar".

"Djokovic lleva más de 15 años en lo más alto y es complicado seguir esa estela de grandes resultados año tras año, pero su capacidad de dejar al lado las derrotas y sacar su mejor versión es increíble y seguro que llegará a París con mucha energía", ha expresado el murciano.